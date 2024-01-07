Akçakoca'da sahilde erkek cesedi bulundu
Ankara'dan Düzce'ye tatil için gittiği ifade edilen 38 yaşındaki İlker Er'in cansız beden Akçakoca'da sahile vurmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Düzce’de İlker Er isimli kişinin cansız bedeni sahile vurulmuş halde bulundu.
Olay, Akçakoca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara’dan tatil için Akçakoca’ya gelen İlker Er (38), akşam saatlerinde otele giriş yaptı.
Sabah saatlerinde otelden çıkan Er, bir daha otele dönmedi.
Öğlen saatlerinde Çuhallı mevkiinde sahile cansız bedeni vuran şahsın İlker Er olduğu tespit edildi.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset bulunduğu yerden alınarak Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.