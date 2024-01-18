Akciğer kanserine yakalanmıştı: Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı

Küba'ya kanser tedavisi için gittiği iddia edilen Armağan Çağlayan, Türkiye'de aldığı tedavi ile hastalığını atlattığını ve kontrollerinin devam ettiğini söyledi.

Armağan Çağlayan sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddiaları reddeden Çağlayan, sanıldığı gibi Küba'da kanser tedavisi görmediğini, insanların kendisine sosyal medyadan yazarak bu konuda yardım istediğini söyledi.

Çağlayan, "Küba'ya bu hastalık teşhisi konmadan önce turistik olarak gidecektim. Sonra ameliyat oldu, hastalık çıktı. Küba'ya da turistik amaçlı gittim ama gitmeden önce böyle bir şey olunca 'Ne yaparım orada?' diye yolladık evrakları. Sonra 'Siz iyisiniz. Sizin için Küba'da yapacak bir şey yok' diyerek bana döndüler" dedi.

Haber Global’in aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çağlayan son olarak şunları söyledi: "Sosyal medyada başına bu hastalık gelenler bana DM'den yazıyor 'Oraya nasıl gidiliyor? Ne yapmam lazım?' diye. Ben gittim ama gezmeye gittim. Küba Konsolosluğu'nun bir sağlık birimi var, gitmek isteyen oraya başvuracak. Başvurmadan önce bütün evrakları İngilizce'ye çevirtip o birime verecekler. Sonra ona göre cevap gelecek."