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Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 13.01.2024 10:15
  • Giriş: 13.01.2024 10:15
  • Güncelleme: 13.01.2024 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de, 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre; saat 08.55'te Girit açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği 20,3 km olarak ölçüldü.

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