Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de, 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre; saat 08.55'te Girit açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 13, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/xqGV5hj70t
13.01.2024, 08:55:48 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 20.3 km#Kandilli
Depremin derinliği 20,3 km olarak ölçüldü.
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