Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 05:12'de Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05:12'de meydana gelen depremin derinliği, 6.41 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-09-24
Saat:05:12:30 TSİ
Enlem:34.266 N
Boylam:26.338 E
Derinlik:6.41 km
Detay:https://t.co/eyFrhk4Oqh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 13.4 km olarak belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2023
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/wdzEnxeAuY
24.09.2023, 05:12:31 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 13.4 km#Kandilli