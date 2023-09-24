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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 05:12'de Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 24.09.2023 06:21
  • Giriş: 24.09.2023 06:21
  • Güncelleme: 24.09.2023 06:25
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05:12'de meydana gelen depremin derinliği, 6.41 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 13.4 km olarak belirtildi.

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