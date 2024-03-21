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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 21.03.2024 11:24
  • Giriş: 21.03.2024 11:24
  • Güncelleme: 21.03.2024 11:28
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin TSİ 9:16'da gerçekleştiğini açıkladı. 

Sarsıntı 7.7 kilometre derinlikte oluştu.  

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