Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin TSİ 9:16'da gerçekleştiğini açıkladı.
Sarsıntı 7.7 kilometre derinlikte oluştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-03-21
Saat:09:16:33 TSİ
Enlem:34.62806 N
Boylam:24.15889 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/p7bD8Ayz6I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi