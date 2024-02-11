Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 03:16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 5.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-02-11
Saat:03:16:50 TSİ
Enlem:35.20306 N
Boylam:23.00361 E
Derinlik:5.13 km
Detay:https://t.co/yYcFsjMS9G@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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