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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 03:16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 11.02.2024 05:58
  • Giriş: 11.02.2024 05:58
  • Güncelleme: 11.02.2024 06:00
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 5.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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