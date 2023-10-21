Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, saat 06.47'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [201.61 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-10-21
Saat:06:47:56 TSİ
Enlem:35.068 N
Boylam:26.453 E
Derinlik:6.4 km
Detay:https://t.co/lQbqVpNWmM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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