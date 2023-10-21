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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 06.47'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 21.10.2023 07:10
  • Giriş: 21.10.2023 07:10
  • Güncelleme: 21.10.2023 07:14
Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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