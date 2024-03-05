Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de saat 16.17'de 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.17'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 137,23 kilometre mesafede olan depremin, 12,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [137.23 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:16:17:51 TSİ
Enlem:35.45778 N
Boylam:27.42583 E
Derinlik:12.74 km
Detay:https://t.co/ZS6t8F5JCT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi