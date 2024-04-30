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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 06.43'te 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Güncel
  • 30.04.2024 06:57
  • Giriş: 30.04.2024 06:57
  • Güncelleme: 30.04.2024 07:00
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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