Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de saat 06.43'te 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-04-30
Saat:06:43:57 TSİ
Enlem:35.125 N
Boylam:23.84306 E
Derinlik:6.62 km
Detay:https://t.co/HAtFLNkfwL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi