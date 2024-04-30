Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 06.43'te 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.