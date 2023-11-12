Akdeniz'de bir ABD askeri uçağının düştüğü açıklandı
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı, bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğünü açıkladı.
ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirildi.
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı tarafından askeri uçağa ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.
Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat 'düşmanca' bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.
CEPHANE TAŞIRKEN TATBİKATLARA BAŞLAMIŞTI
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.