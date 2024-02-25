Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Yüzlercesi, Kızkalesi sahiline vurdu

Akdeniz'i saran denizanaları, Mersin'in Erdemli ve Silifke sahillerine kadar indi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde özellikle de turizmin merkezi Kızkalesi'nde ölü olarak sahile vuran denizanaları, tedirginliğe neden oluyor.

Türkiye’nin tatil merkezlerinden Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de sahil kenarları denizanasıyla doldu. Bölgenin gözde mekanı Kızkalesi sahilinde kıyıya vuran yüzlerce denizanası dikkat çekerken, yurttaşlar da şaşırarak panik oldu.

Önemli turizm merkezlerinden Mersin’de zehirli iğneleri bulunan denizanası kabusu yaşanmaya başladı.

Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanaları yoğunlaştı. Erdemli ilçesinde yer alanKızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkat çekti.

Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Bazı yurttaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran denizanalarını dikkate almadan yüzdü.

Denizanalarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar, "Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.

Malatya’dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin’e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.

Mardin’den gezmeye gelen Fırat Fırat da denizanalarını Kızkalesi bölgesinde yoğun olarak görüp şaşırdıklarını söyledi.