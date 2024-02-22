Akdeniz’de kuraklık kırmızı alarm veriyor

Haber Merkezi

Avrupa Kuraklık Gözlemevi‘nin son güncellemesine göre, Avrupa Birliği (AB) topraklarının yaklaşık yüzde 17’si şu anda ciddi kuraklık koşullarıyla karşı karşıya.

Yüzde 1’in biraz üzerinde bir oran, en yüksek uyarı düzeyinde olarak kabul ediliyor.

Euronews‘e konuşan Copernicus Avrupa ve Küresel Kuraklık gözlemevlerinin koordinatörü Andrea Toreti, “Mevcut koşullara bakarsak, ocak ayı sonuna kadar elimizdeki en son verilere dayanarak, Akdeniz bölgesindeki pek çok bölgenin uyarı niteliğinde kuraklık koşulları altında olduğunu görüyoruz” dedi. Kış boyunca devam eden yüksek sıcaklıklar ve düşük yağış, Bazı bölgelerde kuraklığı kritik seviyeye çıkartı.

Bu ayın başlarında Katalonya kuraklık acil durumu ilan etti ve su kısıtlamasına gitti. Gecen hafta da Sicilya, rezervuarlardaki su seviyelerinin azaldığı bir ‘doğal afet durumu’ ilan etti. ANBI Su Kaynakları Gözlemevi’ne göre, ada toplamda yaklaşık sekiz ay boyunca “neredeyse tamamen kuraklıkla” karşı karşıya kaldı ve 2023’ün ikinci yarısı son 100 yılın en kurak yarısı oldu.