Akıllara Cahit Aral'ı getirdi: Japonya Başbakanı "radyoaktif su" endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerini yedi. Görüntüler, radyoaktif sızıntı nedeniyle endişelenen halka güven vermek için çay içen eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral'ı akıllara getirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketti.

Kyodo News'in haberine göre, öğle yemeğinde Kişida ve bazı bakanlar, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerini tercih etti.

Yemeğin, tahliye edilen suyun insan sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri ve ülkedeki deniz ürünlerinin itibarının zedelenmesi yönündeki endişeleri gidermeyi amaçladığı bildirildi.

Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Nişimura Yasutoşi, Kişida'nın Fukuşima'da hasat edilen pirincin yanı sıra levrek, dil balığı ve ahtapottan oluşan "saşimi" yediğini söyledi.

Nişimura, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerinin güvenliği konusunda "hem yurt içi hem de dışındaki insanların bilgilendirmesi" gerektiğini ifade etti.

ESKİ BAKAN CAHİT ARAL DA ÇAY İÇMİŞTİ

Japonya Başbakanı'nın görüntüsü, radyoaktif sızıntı nedeniyle endişelenen halka güven vermek için çay içen eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral'ı akıllara getirdi.

Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, radyoaktif sızıntı nedeniyle endişelenen halka güven vermek için Rize’de, 12 Ağustos 1986’da basın toplantısı düzenlemiş ve gazetecilerin karşısında çay içmişti.

Cahit Aral (Fotoğraf: AA)

FUKUŞİMA'NIN ATIK SU BOŞALTMA SÜRECİ

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti.

Haziran 2020'de Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkan özel deklarasyonu oy birliğiyle kabul etmiş, dönemin Başbakanı Suga Yoşihide de nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasını kapsayan planı 13 Nisan 2021'de duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'te Japonya'nın biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Japonya, 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki atık suyun tahliyesini başlatmıştı.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olurken, Çin, Japonya'dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirmişti.