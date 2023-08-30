Akıllı tahta için 12 yıl yetmedi

Okullara akıllı tahta kurmak amacıyla başlatılan, 6,9 milyar TL kaynak sağlanan ve 8 yıl önce bitmesi planlanan “FATİH Projesi”nin sonu gelmiyor. Proje kapsamında yer alan birçok okulun hâlâ akıllı tahtası bulunmuyor.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın 2011’de, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak asrın projesi” iddiasıyla başlattığı ve tamamlanma yılı olarak 2015’i işaret ettiği FATİH projesi, Ağustos 2023 itibarıyla hâlâ hedefe ulaşamadı. Proje kapsamında 2011-2023 döneminde ayrılan toplam kaynak ise 7 milyar TL’ye dayandı.

KÜÇÜK İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, proje kapsamında akıllı tahta kurulu okulların sayılarını kentlere göre paylaştı. Veriler de projedeki başarısızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Proje kapsamında konulan akıllı tahta kurulum hedefine hiçbir kentte ulaşılamadığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul'da proje kapsamına toplam 3 bin 39 okul alındı. Ancak okulların yalnızca 2 bin 395’ine akıllı tahta kuruldu. İstanbul’da akıllı tahta kurulu okulların proje kapsamındaki toplam okul sayısına oranı yüzde 78 ile ifade edildi.

Benzer bir tablo Başkent Ankara’da da görüldü. Ankara’da bin 639 okulun proje kapsamına alındığı, bunların sadece bin 225’inde etkileşimli tahta bulunduğu bildirildi. Ankara’da etkileşimli tahtası olan okulların oranı yüzde 75 olarak kayıtlara geçirildi.

İzmir’de ise bin 538 okulun proje kapsamına alındığı belirtildi. Proje kapsamındaki bin 538 okuldan etkileşimli tahtasına kavuşan okul sayısı ise bin 82 olarak kaydedildi. İzmir’de akıllı tahta kurulan okulların proje kapsamındaki toplam okul sayısına oranı yüzde 70’de kaldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir’in yanı sıra, projedeki başarısızlığı ortaya koyan verilerin hemen her kentte yaşanması dikkati çekti. Antalya, Adana, Konya, Bursa ve Sivas olmak üzere birçok ilde yer alan proje kapsamındaki okullara tahta sağlanmadı.