Akkuyu emekçileri iş bıraktı

Emek Servisi

Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulumu devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışan işçiler, 2 aydır ücretleri ödenmediği için iş bıraktı. Santral sahasında toplanan işçiler “Yönetim istifa” diye slogan attı. İşçiler, maaşlar ödenene kadar iş başı yapmayacaklarını yüklenici firmaya iletti.

Santralin Türkiye tarafının genel yüklenici firması olan İçtaş bünyesinde çalışan işçiler dün sabah saatlerinde ocak ve şubat maaşlarını alamadıkları için iş bırakma kararı aldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde şantiye alanına giren ancak iş başı yapmayan işçiler, yönetim binasına yakın bir alanda toplanınca jandarma ekipleri sahaya alındı ve işçilerin önünde barikat kuruldu.

Santral sahasında eylemlerini sürdüren işçilerle jandarma arasında zaman zaman tartışma çıktığı, jandarmanın işçilerin görüntü çekmesini engellemeye çalıştığı belirtildi. İşçiler ücretlerinin ödenmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve iş yerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor.

Mersin Barosu avukatlarından Derya Demir, "Görüştüğümüz işçiler, ocak ve şubat maaşlarının yatırılmadığını, iki aydır mağdur edildiklerini dile getirdiler. Daha öncede aynı firmada maaşların gecikmesi durumları yaşanmış. Yani ilk kez olmuyor. Sürekli benzer sorunlar yaşandığı için işçiler iş bırakma kararı almışlar” dedi. Öte yandan, 26 Mart günü Akkuyu NGS’de çalışan işçileri taşıyan otobüs, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi D-400 karayolunda refüje çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs devrilmiş ve 23 işçi yaralanmıştı.