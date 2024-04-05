Akkuyu NGS’de iş cinayeti

Haber Merkezi

Mersin’in Gülnar ilçesinde kurulumu devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında Hacı İbrahim Karataş isimli işçi tambura sıkışarak hayatını kaybetti.

İş cinayetinin ardından konuşan arkadaşları, Hacı İbrahim Karataş’ın ilk başta güvenlik olarak çalıştığını, ücretinin düşük olmasından kaynaklı Aydıner İnşaat bünyesine geçtiğini belirterek, “Usta olmadığı halde 1 yıldır bu işi yapıyor. Başka bir işçi de tamirci olmadığı halde vinç tamircisi olarak çalıştırılıyor.” dedi.