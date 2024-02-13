Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan IŞİD'li tutuklandı

Mersin'deki IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Zanlının Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı ortaya çıktı.

Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadesine yer verildi.