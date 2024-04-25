Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde vinç yangını!

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasındaki vincin kulesinde yangın çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasındaki vincin kulesinde yangın çıktı. Paniğe yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında, gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle vincin kulesinde yangın çıktı.

Klima kaynaklı olduğu öne sürülen yangın, inşaat sahasında kısa sürekli paniğe yol açtı.

Geceyi aydınlatan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.