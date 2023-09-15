Akkuyu Nükleer Santrali'nde en az 1500 işçi yemekten zehirlendi

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yedikleri yemekten zehirlendi. İşçiler Mersin'deki ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yedikleri yemekten zehirlendi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az bin 500 işçi yemekten zehirlendi. Alınan bilgilere göre dün öğle saatlerinde verilen tavuk yemeği ardından zehirlenen işçilerden yaklaşık 250 kişinin Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

250 işçinin burada tedavi altına alındığı öğrenilirken, geri kalan işçilerin çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldığı bilgisi alındı