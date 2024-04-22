Akkuyu’yu inşa eden Rus şirket icralık oldu

Ekonomi Servisi

Akkuyu Nükleer Santrali'ni inşa eden Rus TSM İnşaat borçlarını ödemediği için icralık oldu. Şirkete gönderdiği makinenin parasını alamayan İstanbul merkezli bir firma, ihtiyati haciz talebinde bulundu.

HalkTV'nin haberine göre, İstanbul İkitelli’de faaliyet gösteren W. Yüzey İşlem Makine Endüstriyel Ürünler Şirketi işe TSM İnşaat arasında geçen 1 Kasım’da sözleşme imzalandı. W. Yüzey İşlem şirketi, 20 bin 340 dolar değerindeki makineyi TSM İnşaat’ın personeline teslim edildi.

Makinenin bedelini tahsil edemeyen W. Yüzey İşlem, TSM İnşaat’a karşı ihtiyati haciz talebi ile İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Bu arada, A. Halat ve İş Güvenliği şirketinin de TSM İnşaat’a karşı aldığı ihtiyati haciz kararını İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü üzerinden işleme koyduğu anlaşıldı.