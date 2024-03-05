AKM’nin 8 Mart sergisinde kadının adı yok, sadece 13 erkek var

AKM’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisinde sadece 13 erkek sanatçının eseri yer alacak. AKM’nin açıklamasında kadınların yer almadığı bu sergide ‘kadın bedeninden başlayarak tarih boyunca değişen süs anlayışı, isyan, özlem, aidiyet ve sevgi gibi sembollerle işlenecek.’

Güncel 05.03.2024 16:28 Giriş: 05.03.2024 16:28

Güncelleme: 05.03.2024 16:31 Kaynak: Haber Merkezi

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