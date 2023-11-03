AKOM'dan İstanbul için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM'un değerlendirmesine göre, lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Lodosun yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak da bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un yaptığı son değerlendirmeye göre lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek.

Lodos yönlü rüzgarın 4 Kasım Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi yaşanması öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Sistemin Pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.