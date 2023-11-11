AKOM'dan İstanbul için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul'da lodos yönlü rüzgar bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına yaşanabileceğine ilişkin uyaran AKOM, yurttaşlara oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alma çağrısı yaptı.

Güncel 11.11.2023 12:38 Giriş: 11.11.2023 12:38

Güncelleme: 11.11.2023 12:46 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün akşam saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, lodosun bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı, akşam saatlerinde ise kuvvetli sağanak ve fırtına yaşanabileceği kaydedildi. Açıklamada, pazar günü ise (yarın) sabahın erken saatlerinden itibaren kentte yağışlı havanın etkisini yitireceğinin tahmin edildiği bildirildi. AKOM, yurttaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı. ⚠️☔️Fırtına ve Yağış Uyarısı☔️⚠️ pic.twitter.com/rcv7VNnxAY — AKOM (@ibbAkom) November 10, 2023