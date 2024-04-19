AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli sağanak' uyarısı: Tarih verildi

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yarın erken saatlerden itibaren sağanak geçişleri görülecek. Öğle saatlerinde il geneline yayılacak kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Güncel 19.04.2024 15:57 Giriş: 19.04.2024 15:57

Güncelleme: 19.04.2024 16:02 Kaynak: Haber Merkezi

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