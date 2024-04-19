AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli sağanak' uyarısı: Tarih verildi
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yarın erken saatlerden itibaren sağanak geçişleri görülecek. Öğle saatlerinde il geneline yayılacak kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere ülkenin batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, 20 Nisan Cumartesi günü erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE İL GENELİNE YAYILACAK
Cumartesi günü Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibarıyla şehri terk etmesi bekleniyor.
Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20°C’lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor.