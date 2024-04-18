AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
İstanbul’da rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların 13-17 derece aralığına gerilemesi bekleniyor. Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.
İstanbul başta olmak özere yurdumuzun batı bölgeleri bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta boyunca 25-28 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 13-17 derece aralığına bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK GELİYOR
Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Nisan'a kadar mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-30 Nisan tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.