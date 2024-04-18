AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

İstanbul’da rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların 13-17 derece aralığına gerilemesi bekleniyor. Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Güncel 18.04.2024 09:42 Giriş: 18.04.2024 09:42

Güncelleme: 18.04.2024 09:49 Kaynak: Haber Merkezi

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