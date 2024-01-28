AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, bugün 15.00’de kuzey ve yüksek bölgelerde kara dönüşecek.

Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden (20.00) itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

PAZARTESİ SABAHINA DİKKAT

Yağışların 15.00’den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarının 29 Ocak pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

FIRTINAYLA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.



Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.



İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazartesi yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.



Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.