AKOM'dan İstanbullulara hafta sonu için sağanak uyarısı

AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. 4 gün daha sürmesi beklenen yağışlar için Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yeni uyarı geldi.

Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

NTV'nin aktardığına göre, AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyardı.

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek.

İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.



