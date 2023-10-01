AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı

İstanbul'da etkili olan sağanağın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek. AKOM, İstanbulluları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan kuvvetli yağış ile ilili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un farklı noktalarına 20 ile 221 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi.Arnavutköy, Başakşehir'de etkili olan yağıştan Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin de etkilendiği aktarıldı.

YAĞIŞLAR YARIN DA ETKİLİ OLACAK

AKOM yağışların yarın da etkili olacağını belirterek, yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı.

AKOM İstanbulluları, dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da bilgilendirdi.

5 BİN 119 PERSONEL, 2 BİN 137 ARAÇ

Açıklamada, yağış sebebiyle İstanbul genelinde ciddi olumsuzlukların yaşanmadığı ve İBB ekiplerinin görevlerini sürdürdükleri belirtildi.

İBB ekiplerinin 5 bin 119 personel, 2 bin 137 araçla müdahale ettiğinin altı çizildi. İtfaiye,İSKİ,Yol Bakım, Atık Yönetimi ,İSTAÇ , Zabıta,Park Bahçeler, İBB Trafik,Halkla İlişkiler, İşletmeler (Lojistik) Sosyal Hizmetler, Veteriner Hizmetleri, İGDAŞ, İETT, Metro İstanbul ekiplerinin görev başında olacağı da vurgulandı.