AKOM tarih verdi: İstanbul'a güneşli hava geliyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mart hava durumu raporuna göre; Sivas, Erzurum, Kars ve Van'da kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Muğla, Adana, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Tokat ve Trabzon'da ise gök gürültülü sağanak ve yağmur bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tahminlerine göre ise, İstanbul'da hafta sonu havanın seyri değişecek. AKOM'un yaptığı son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte hafta sonu bulutlu havanın yerini güneşli bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da hafta boyunca hafif ve yerel yağış geçişleri dışında ciddi bir yağış beklenmiyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul'da hafta boyunca hafif ve yerel yağış geçişleri dışında ciddi bir yağış beklenmezken, hafta sonu bulutlu havanın yerini güneşli bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor."

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14