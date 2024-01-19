AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar geliyor

AKOM İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceğini ve bazı kesimlerde kar yağışı görüleceğini bildirdi. Cumartesi öğle saatlerinden, pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Güncel 19.01.2024 12:51 Giriş: 19.01.2024 12:51

Güncelleme: 19.01.2024 12:57 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da 20 Ocak Cumartesi günü (yarın) sıcaklıkların öğle saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşeceğii bildirdi, kar yağışı için uyardı. Yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların pazar sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği, yağışların şehrin yükseklerinde kar şeklinde görülebileceği kaydedildi. İstanbul’da Hava pic.twitter.com/eutY5MhZXf — AKOM (@ibbAkom) January 19, 2024 AKOM verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da bugün ise hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.