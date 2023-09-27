AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul için bu gece yarısından itibaren sağanak uyarısı yapan AKOM, yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. AKOM, özellikle perşembe ve cuma günü için gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

İstanbul'da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

SEL VE TAŞKIN UYARISI

Açıklamaya göre, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sel ve taşkın uyarısında da bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.