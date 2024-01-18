AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da lodos etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

AKOM İstanbul'da yarın akşama kadar etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle hava yolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan, sıcaklıkların cumartesiden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı.

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞECEK

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

Kentte, yarın akşama kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle, hava yolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve benzeri hadiselerin yanı sıra soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması, yatmadan önce sobaların söndürülmesi gerekiyor.