AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşecek

AKOM, kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı hava beklendiğini, sıcaklıkların 8-10 derecelere kadar düşeceğini duyurdu. Şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedilirken, pazar günü ilk saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına beklendiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı hava beklendiği ve hava sıcaklığının fırtınayla birlikte düşmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Rüzgârın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ilk saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10 derecelik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

YURTTAŞLAR UYARILDI

İBB ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara da yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.