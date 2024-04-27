AKP, 31 Mart'ın faturasını trollere kesmeye hazırlanıyor: Temizlik yapılacak

31 Mart'ta oy kaybı yaşayan, belediyeleri CHP'ye kaptıran AKP’de yerel seçim muhasebesi sürüyor. Oy kaybının nedeni olarak troller de görülüyor. Konu hakkında konuşan parti kaynakları “Trol temizliği şart. Troller AKP’ye bakışı olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sonuçları AKP’nin ana gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda parti strateji heyeti sık sık bir araya gelerek 31 Mart mahallî seçim sonuçlarına yönelik istişarelerde bulunuyor.

Oy kaybının nedenlerini araştıran parti yönetimi, trolleri de mercek altına aldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AKP önümüzdeki dönemde trollere karşı yeni mücadele metotları geliştirecek. Beğenmedikleri, hoşlarına gitmeyen kişileri hedef alarak, algı yapan trollerden kurtulmanın yolları aranacak.

"OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Konu hakkında konuşan parti kaynakları “Seçim analiz çalışmalarımız sürüyor. Oy kaybının bütün sebepleri masaya yatırılıyor ve sosyolojik olarak inceleniyor. Öncelikli konularımız var ama öncelik olarak trol temizliği şart. Troller AK Parti'ye bakışı olumsuz etkiliyor. Asparagas haberler, algı operasyonları ve manipülatif içerikler ile seçmeni yanıltıyorlar. Yeni dönemde bu sorun inşallah çözülecek” dedi.

Troll temizliğinin nasıl yapılacağı henüz netleşmedi. Öte yandan yeni dönemde AKP, Meclis ve Külliye’nin dengeye oturtulacağı, birbirine zıt açıklamalara mahal verilmeyeceği belirtiliyor.