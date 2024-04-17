AKP, 5 alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor

AKP'nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü sağlık, ticaret, milli savunma, ulaştırma ve kripto varlıklarla ilgili kanun tekliflerinin bu yasama döneminde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından TBMM Genel Kurulu'nun yeniden çalışmalarına başlamasıyla AKP, kanun teklifi hazırlıklarına başladı.

İŞLETMELERE 'FAHİŞ FİYAT' CEZASI

İlk olarak Ticaret Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca fahiş fiyat artışı yapan işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de teklifin çalışmaları sırasında tartışılacak.

KRİPTO PARA

Diğer bir kanun teklifi de kripto varlıklara ilişkin olacak. Bu teklife göre de uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapanların risklerinin azaltılması sağlanacak.

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmesi; finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

GEMİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Ulaştırma alanındaki kanun teklifinin de 30 maddeden oluşması öngörülüyor. Bu kanun teklifinde gemi geçiş ücretlerine ilişkin hükümler de yer alacak.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ

Sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifiyle üniversite hastaneleri ile araştırma hastaneleri arasında geçiş yapan personelin, özlük haklarında kayıp yaşamaması hedeflenecek. Ayrıca bu teklifte idari kadrolardaki sağlık çalışanlarının da yöneticilik performansı almasına ilişkin hükümler bulunacak.

SAVUNMA TEŞKİLATINDA DEĞİŞİKLİK

Bunların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin kanun teklifi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Bunun ayrıntıları henüz açıklanmadı.