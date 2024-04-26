AKP, 50 bin nüfuslu Şile Belediyesi’ni batırmış!

Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin 925 milyon 244 bin TL borcu olduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Yerel seçimde İstanbul’daki Şile Belediyesi de yıllar sonra AKP’den CHP’ye geçti.

Şile Belediyesi’nin binasına borç tablosu asıldı. 50 bin nüfuslu ilçenin 925 milyon 244 bin TL borcu olduğu açıklandı.

4 DÖNEMDİR AKP YÖNETİYORDU

Öte yandan Şile, 2004 yerel seçimlerinden beri 4 dönemdir AKP tarafından yönetiliyordu. 2019 seçimlerinde AKP, ilçeyi İlhan Ocaklı ile yüzde 54,37 oy oranına ulaşarak kazanmıştı.

CHP’NİN ADAYI REKOR OY ALDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi sonuçlarına göre ise Şile ilçesinde sonuçlar şu şekilde:

» CHP adayı Özgür Kabadayı: Yüzde 51,88

» AKP adayı İlhan Ocaklı: 43,23

» Yeniden Refah Partisi adayı Necmettin Deniz: Yüzde 1,38

» İYİ Parti adayı Demet Tekdemir: Yüzde 0,99