AKP açtı, AKP şikâyet ediyor

Avukat sayısı 175 bine dayanmasına rağmen her yere hukuk fakültesi açan AKP fazlalıktan şikâyet etti. Avukatlığa sınav şartı getirilirken ülkedeki 84 hukuk fakültesinin 60’ı AKP iktidarı döneminde açıldı.

Berkay SAĞOL

81 ile üniversite politikasıyla her yere üniversite açan AKP’nin politikasının iflas ettiği bizzat Adalet Bakanı tarafından doğrulandı. İktidarlarında ataması yapılmayan öğretmenler, işsiz mühendisler gibi kavramları hayatımıza sokan AKP şimdi de avukatlara gözünü dikti. Önceki gün Erzurum’da konuşan Bakan Tunç, hukuk fakültelerinin fazlalığından şikâyet etti ve öğrencilerin mezun olduktan sonra sınavla avukat olabileceğini kaydetti.

Avukat sayısının fazla olmasını gerekçe olarak gösteren Tunç, “Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz direkt avukatlık stajına başlayamayacak ya da hâkimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültelerinden mezun olan genç kardeşlerimiz ‘Hukuk mesleklerine giriş’ sınavını kazanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren 2024'ten itibaren bu sistem başlıyor. Giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlım stajına başlayabilecek” dedi.

Oysaki ülkede şu anda 47’si Devlet, 37’si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesinin çoğunluğu AKP döneminde açıldı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar Türkiye genelinde 24 hukuk fakültesi bulunuyordu. Bunlardan 13’ü devlet üniversitelerinde bulunurken, kalan 11’i ise vakıf üniversitelerinde yer alıyordu. 2002 yılından günümüze kadar ise en az 60 hukuk fakültesi açıldı. Bu 60 fakültenin 27'si devlet 33'ü ise vakıf üniversitelerinde.

Özellikle 2010’lu yıllarda Yalova Üniversitesi’nde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nde hukuk fakülteleri açıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde açılan hukuk fakülteleri ise henüz eğitime başlamadı. Şu an hukuk fakültelerinde yaklaşık 85 bin öğrenci eğitim görüyor. 2022 yılında 15 bin 740 öğrenci hukuk fakültelerine yerleşti.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye genelinde 2015 yılında 93 bin 573 olan avukat sayısı her yıl artarak geçen sene 174 bin 533’e kadar çıktı. Böylece son 7 yılda avukat sayısı 80 binin üzerinde artış göstererek yaklaşık iki katına yükseldi.

HUKUK MEZUNU İŞSİZLER OLACAK

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukat Hakları Merkezi Sözcüsü Deniz Özbilgin, yapılacak olan sınavın hukuk fakültesi mezunu olan ama avukat olamayan kişiler yaratacağını vurguladı. Özbilgin, “Hukuk alanında; hukuk fakültesi mezunu sekreterler, hukuk fakültesi mezunu icra katipleri çalışacak. Sınavın yalnızca niceliksel bir etkisi olacak. Sınavın hukuk fakültesi mezunlarının niteliğini artıracağı söyleniyorsa bunun zaten hukuk fakültesinde yapılması gerekiyor. Fakültelerde doçent yok, profesör yok, yeterli amfi yok ve hatta apartmandan bozma yerlerde hukuk eğitimi veriliyor. Bu şekilde eğitim verilirken nitelik artışı sınavla sağlanamaz” dedi.

Türkiye’de nüfusa oranla kişi başına düşen avukat sayısının çok fazla olduğuna dikkat geçen Özbilgin, şunları söyledi: “Avukatlar bu kadar geniş haklara ve geniş iş alanlarına sahip değiller. Demek istediğim, avukatın sayısı kadar iş alanının darlığı da avukat açısından geçim sıkıntısı, yurttaş açısından ise adalete erişim hakkı sorunu teşkil ediyor. Toplumun alım gücü düşük olduğu ve nüfus çoğunluğu dar gelirli olduğu için yargısal süreçlerde avukatsızlığı tercih etmek zorunda bırakılıyor. Ayrıca mesleğe giriş sınavının nasıl uygulanacağı konusunda endişelerimiz var çünkü büyük bir belirsizlik yaşanıyor.”