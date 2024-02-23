AKP adayı, Cizrespor’un şarkısını ‘çaldı'

AKP’nin Cizre adayı Ömer Yıldız, sanatçı Azad Bedran’ın Cizrespor için söylediği parçayı bazı bölümlerini değiştirerek, izinsiz bir şekilde seçim videolarında kullanmaya başladı.

AKP'nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde aday gösterdiği Ömer Yıldız, sanatçı Azad Bedran'ın seslendirdiği şarkıyı izinsiz bir şekilde tanıtım videosunda kullandı.

Konuya dair sanal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Azad Bedran, Yıldız'ın kullandığı şarkıyı Cizrespor için seslendirdiği ifade etti.

'KINIYORUM VE DAVA AÇACAĞIM'

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Bedran, şarkının kullanılması halinde dava açacağını belirtti.

Bedran, şunları belirtti: "2017 yılında Cizrespor için Koma Agirîye ait 'Berxwedan xweş doz e' adlı şarkının melodisine söz yazmıştım. Ve Cizrespor'a destek için okumuştum. AK Parti Cizre belediye başkan adayı sayın Ömer Yıldız şarkıyı kırparak tanıtım videolarında izinsiz bir şekilde kullanmıştır. İzin almanın ötesinde şarkıya müdahale edilmiş ve ses kesilerek video da kullanılmıştır. Bu yaklaşımlarını kınıyor. Devam ettikleri takdirde kendilerine dava açacağımızı belirtiyorum.”