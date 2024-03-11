AKP adayı, emekli ikramiyesi vaadiyle Erdoğan’ı solladı

AKP Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, "Dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiyeyi, ihtiyaç sahibi emeklilerimize biz Bolu Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz" dedi. Erdoğan, bayram ikramiyesini 3 bin TL olarak açıklamıştı.

AKP Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, emeklilere dini bayramlarda 5 bin lira maddi destek sağlayacaklarını belirtti.

Karamanlı Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret Demirkol, projelerini anlattı. Demirkol'un projeleri arasında emeklilere bayram ikramiyesi de yer aldı. AKP adayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3 bin liralık emeklilere bayram ikramiyesinden fazlasını vadetti.

Erdoğan'ın açıkladığı ikramiyeyi hatırlatan Demirkol, projelerini şöyle anlattı: "Bunlardan bir tanesi de emeklilere verdiğimiz müjdeydi. Onlara iki büyük müjde verdik. Bunlardan bir tanesi dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiyeyi, ihtiyaç sahibi emeklilerimize biz Bolu Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her iki dini bayramda emeklilerimize ikramiye veriyor. Biz de iki bayramda iki ikramiye ile de onların bütçelerine katkı sağlamaya çalışacağız."