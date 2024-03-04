AKP adayı Turgut Altınok, İstiklal Marşı’nı bilmiyormuş!

AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok, canlı yayında İstiklal Marşı’nı yanlış okudu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce MHP'de siyaset yapan, sonra da AKP'ye geçen Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Habertürk’teki canlı yayında İstiklal Marşı’nı yanlış okudu.

Marşın yazarıyla aynı adı taşıyan Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğündeki programda Altınok, söz konusu kıtayı şöyle okudu: “Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları, verme bu cennet vatanı…”

Altınok marşı yanlış okusa da oradakiler alkış tuttu.

Altınok’un okuyamadığı söz konusu kıta ise şöyle:

“Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”