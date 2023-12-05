AKP adayına MEB’den ihale

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir yıl boyunca kullanacağı kiralık araçlar için 55 milyon 208 bin TL ödediği ortaya çıktı. İhalenin ise AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketine verildiği belirtildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Ülkede okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin hemen her kademesinde ödenek yetersizliği nedeniyle sorunlar çözülemezken MEB, fahiş bir harcamaya imza attı. Kamunun araç kiralamalarına sınırlama getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin etkisizliğini ortaya koyan MEB’in araç kiralama ihalesi kapsamında yaptığı harcama, 55 milyon TL’yi geçti. Kiralanan araçların 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde kullanılacağı bildirildi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3 Kasım’da, “Araç Kiralama” ihalesi düzenledi. Kamu ihalelerinde, “İstenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye iki şirket teklif sundu.

55,2 MİLYON TL’YE İMZA

İhaleye verilen en yüksek teklifin 63 milyon 641 bin TL, en düşük teklifin ise 55 milyon 208 bin TL olduğu bildirildi. Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, ihaledeki en düşük teklifin sahibi Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi ile anlaşmaya onay verdi. MEB ile şirket arasında 20 Kasım’da 55 milyon 208 bin 428 TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP’DEN ADAY ADAYI

MEB’in 55,2 milyon TL’lik araç kiraladığı şirketin AKP ile yakınlığı ise dikkati çekti. Kayatur Filo Kiralama’nın başındaki Mehmet Kaya’nın, aynı zamanda Kaya Seyahat Firması’nın da sahibi olduğu öğrenildi. Kaya Seyahat isimli şirket ile çok sayıda kamu ihalesi alan Mehmet Kaya’nın, 24 Haziran 2018 seçimlerinde, “Ülkemize hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olduğu bildirildi.

Mehmet Kaya

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ÖĞRETMEN GEÇİNEMİYOR

MEB’in fahiş araç kiralama harcaması akıllara, Türkiye'deki öğretmenlerin içinde bulunduğu geçim sıkıntısını getirdi. Eğitim sendikalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle binlerce öğretmen ile gerçekleştirdiği anket çalışmaları da öğretmenlerin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu gözler önüne serdi.

Eğitim-İş Sendikası’nın, 4 bin 516 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirdiği, “Öğretmenlerin Ekonomik, Mesleki Ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” araştırmasında öne çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle sıralandı:

• Yüzde 94,6’su, aldıkları maaşın yeterli olmadığını, yüzde 91’i aldığı maaş ile geçinemediğini söylüyor,

• Yüzde 66’sı, borçları nedeniyle mesleki motivasyonunun düştüğünü ifade ediyor,

• Yüzde 84'ü, maaşların yetersiz olması nedeniyle çocuklarının ihtiyacını karşılayamıyor.