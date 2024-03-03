AKP adaylarına her yer seçim ofisi

HABER MERKEZİ

Seçimlere 29 gün kala Saray rejimi devletin bütün olanaklarını seferber etmeye başladı.

Bir yandan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gittiği her yerde tehdit, iftira, kara propaganda siyasetine devam ederken diğer yandan AKP’li adaylar da okullardan hastanelere kadar kamuya ait bütün alanları seçim ofislerine çevirmeye başladı.

Kimi zaman gerici vakıf ve derneklerle yürütülen çalışmalar kimi zaman da bizzat kamu görevlilerinin desteği ile halkın karşısında gövde gösterisine dönüşüyor.

Okulda seçim propagandası

Son bir haftada yaşananlar iktidarın yarattığı parti devletinin fotoğrafını ortaya çıkarırken bunun son örneği İstanbul Maltepe’de yaşandı. İlçedeki bir okulda öğrencilerin, Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) etkinliğine götürüldüğü ortaya çıktı. “Ücretsiz tiyatro” etkinliği adı altında her okuldan 70-80 öğrencinin TÜGVA’nın etkinliğine götürüldüğü öğrenilirken öğrencilerin tiyatroyu izlediği esnada "Bir büyüğümüz var" denilerek sahneye çıkarılan AKP Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, salondaki öğrencilere konuşma yaptı. Ekşi, etkinliğin ardından öğrencilere projelerini tanıttığı kitapçıları dağıttı. Yaşananlara tepki gösteren Eğitim-Sen, öğrencilerin iktidarın seçim aracı olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Çocukları karanlığa teslim edilmesine izin verilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Geleceğimizi ve çocuklarımızı tarikatlara ve cemaatlere teslim edilmesine asla sessiz kalmayacağız. Eğitim-Sen olarak öğrencilerimizin siyasal iktidarın seçin çalışmalarının nesnesi olmasına hayır diyoruz. Maltepe ilçemizde yaşanan bu olayın münferit bir olay olmadığını ve ülkemizin genelinde yaşandığını biliyoruz. Bu ve bu gibi olayların takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Öte yandan son dönem de kamunun alanlarını seçim propagandasına çeviren AKP’li adayların yer aldığı olaylar şöyle:

•Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nde AKP aday tanıtım toplantısı ve mitingi yapıldığı ortaya çıktı. Hastane yönetimi tarafından işçilere “Saat 14.50’de servislerde birer nöbetçi kalacak şekilde sorumlu arkadaşlar, diğer çalışanlar ve stajyerlerle birlikte tüm personel arkadaşlarımız yemekhanede olsun” mesajı atıldı.

•Şırnak’ın İdil İlçesinde AKP'nin belediye başkan adayı İkbalhan Haznedar, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile esnaf turuna çıktığı görüldü. İlçe merkezinde seçim çalışması yürüten üçlü daha sonra AKP Gençlik Kolları'nın organize ettiği gençlik buluşmasına katıldı.

•Tekirdağ’da bir lisede AKP belediye başkan adaylarını okul müdürü tarafından tanıtıldı. AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel gerçekleşen ziyarette, öğretmenlerden oy istedi.

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Sarı sendikanın teklifi: Afiş asılır, araba giydirilir

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sarı sendikalardan olan Hizmet İş Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel’den işçilere baskı mesajı geldi. Yenel, attığı mesajda Niğde Belediyesi işçilerinden evlerine AKP’li adayın afişlerinin asılmasını “rica etti.” Yenel tarafından atılan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Seçim çalışmalarımız kapsamında evlerinin balkonu müsait olanlar veya dış duvarı müsait olan yerleriniz varsa, afiş asalım. Araç giydirmesi hala devam ediyor.”