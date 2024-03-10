AKP Antep İl Başkanı istifa ettirildi: Affım istendi, şükranlarımı sunuyorum

AKP Antep İl Başkanı Murat Çetin, "AKP Genel Merkezi tarafından görevden affının istendiğini” açıklayarak istifa ettiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ

AKP Antep İl Başkanı Murat Çetin, deprem felaketinde eşini ve oğlunu kaybetti. Ancak kısa süre önce kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla evlendiği şatafatlı düğünü gündem olmasının ardından istifa ettirildi.

Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, “AKP Genel Merkezi tarafından görevden affının istendiğini” açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.”