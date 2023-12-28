AKP, Bartın'da MHP'nin adayını destekleyecek

AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere Bartın'da Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek tek adayla gireceklerini ve MHP'nin belediye başkan adayını destekleyeceklerini açıkladı.

AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere Bartın'da Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek tek adayla gireceklerini ve MHP'nin belediye başkan adayını destekleyeceklerini açıkladı.

Bartın il merkezinde Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenen tek aday ile seçime gidileceğini açıklayan Milletvekili Aldatmaz, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen teşkilat temayül yoklamasında tebliğ edildiğini ifade etti.

AKP'nin MHP'nin belediye başkan adayını destekleyeceğini duyuran Milletvekili Aldatmaz, "Şehirlerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizin geleceğini şekillendirecek 31 Mart 2024 yerel seçimlerine Bartın merkezde Cumhur İttifakı çatısı altında tek aday göstereceğiz. AKP olarak Bartın’ımızda Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) adayını destekleyecek ve ittifak çatısı altında mutlak zafere ulaşacağız. Bartın’ımızı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden birine dönüştürmek, hak ettiği gelişim ve kalkınmayı sağlamak için tüm halkımızın 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayına tam destek sunacağından hiç kuşkumuz yok. Yerel seçimlerin şimdiden Bartın’ımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, seçim sürecinde Bartın’ımıza yakışır bir atmosferde tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan AKP'nin Bartın Belediye Başkan aday adaylığı için Kenan Dursun, Şennur Demir, Turhan Kalaycı ve Hüseyin Manav başvuruda bulunmuş, ittifakın adayı olmak istediğini belirten mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ise 13 Aralık 2023'te MHP Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurusu yapmıştı.