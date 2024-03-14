AKP başvurmuştu: YSK, İstanbul’da oy pusulasını değiştirdi

İstanbul'da 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İBB Başkanlığı için basılan oy pusulası değişti. Yeni şablonda siyasi partilerle bağımsızlar arasındaki boşluk daha da belirginleşirken, araya “Bağımsız adaylar” ibaresi de eklendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin başvurusunu kabul ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimi için hazırlanan oy pusulasında, baskı öncesi son dakika değişikliğine gitti.

Yeni pusulada siyasi partilerle bağımsızlar arasındaki boşluk daha da belirginleşirken, araya “Bağımsız adaylar” ibaresi de eklendi.

34 siyasi partinin yarışacacağı 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız adayların da bulunması sebebiyle bazı il, ilçe ve beldelerde oy pusulalarının çok uzun olabileceği belirtilmişti. 22 siyasi parti ve 27 bağımsız adayın katılacağı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için basılan pusula ise en uzun oy pusulası oldu.

“11 BİN OY BAĞIMSIZ ADAYA GİTTİ"

Yeni Şafak'ın haberine göre, konuyla ilgili harekete geçen AKP, partinin YSK Temsilcisi Recep Özel aracılığıyla başkanlığa başvuru yaparak oy pusulasında siyasi partilerle bağımsız adayları birbirinden kesin olarak ayırt edecek yeni bir şablon kullanılmasını istedi. Recep Özel, “2019'da yapılan İBB seçimlerinde, seçmen oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adaya kendi partisine oy verdiğini zannederek oy kullandı. Aynı yerde gibi algılayarak hem partisine hem de altındaki bağımsız adaya oy vererek oyunu geçersiz hale getirdi. Bu şekilde AK Parti'nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı. Tüm ilçelerde toplam 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı. Tek bir oyun bile önemli olduğu bu seçimlerde aynı sorunun yaşanmaması için şablonun değiştirilmesini istedik” dedi.

Pusulanın değiştirilmiş hali

PUSULADA ŞABLON DEĞİŞTİ

Özel'in başvurusuna diğer partilerin temsilcileri de imza verince, YSK olağanüstü toplandı.

Konuyu değerlendiren YSK, partilerle bağımsızlar arasındaki boşluğa, boşluğu tümüyle kaplayacak şekilde “bağımsız adaylar” ibaresinin eklenmesine karar verdi.