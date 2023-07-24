AKP, Batı’dan duacı: Türkiye’nin demiryolu projesini, Birleşik Krallık finanse edecek

Batı ülkeleri, AKP iktidarına kaynak sağlamaya devam ediyor. Birleşik Krallık, Saray’ı inşa eden Rönesans Holding’in Ulaştırma Bakanlığı adına yapacağı Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep elektrikli demiryolu projesi için 680 milyon sterlin finansman temin edecek. Birleşik Krallık bu finansmanı, projenin tedarikçilerinin İngiliz ihracatçılar olması şartıyla verdiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, İngiltere'nin Türkiye'nin ticaret ortağı olmasından dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord ise Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkilerinin giderek daha fazla güçlendiğini dile getirdi.

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Seçim öncesi tüm muhalefetin Batı’dan kendisini devirmek için fon aldığını iddia eden AKP iktidarı, elektrikli demiryolu projesi için İngiltere’den kaynak buldu. Birleşik Krallık, Türkiye'deki yeni yüksek hızlı elektrikli demiryolu için 680 milyon sterlin (Bugünkü kurla yaklaşık 23,5 milyar TL) finansman sağlayacak. Anlaşma için Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantı düzenlendi.

Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) tarafından sağlanan 680 milyon sterlin ile Rönesans Holding'in Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirleriyle bağlayan yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaatı tamamlanacak.

Mersin-Adana-Gaziantep yüksek hızlı demiryolu inşaatını, UKEF'in Alıcı Kredisi Hesabı yoluyla sağladığı finansman ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı adına, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan Rönesans Holding tamamlayacak. UKEF destekli proje, Cardiff ile Londra arasındaki mesafeden daha uzun bir demiryolu bağlantısı oluşturacak.

Hızlı tren ile Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep'ten Mersin'e seyahat süresinin 4 saat kısalması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK, KABİNE TOPLANTISI NEDENİYLE GELEMEDİ

AA'nın aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, konuya ilişkin Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek hızlı demiryolu inşaatı projesinin uluslararası taşımacılığı desteklediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek hızlı demiryolu inşaatı projesini çok önemsediğini ve bu toplantıya katılmak istediğini ancak kabine programı nedeniyle bugün burada olamadığını aktaran Çelik, "Türkiye, bu projeye büyük önem verdi. Bu proje, uluslararası taşımacılığı desteklemektedir" dedi.

Bu projenin, Türkiye'deki önemli projelerden bir tanesi olduğunu savunan Çelik, "Türkiye ve İngiltere'nin yüzyıllara dayanan çok yakın ilişkileri var. İlişkilerimiz, bugüne kadar ticari, ekonomik ve kültürel iş birliği bağlamında daha güçlü bir zemine sahip. Bildiğiniz gibi Anadolu'da ilk raylı sistem İzmir'dir. Aydın demiryolu hattı, 1856 yılında İngiliz şirketi tarafından yapılmıştır" diye konuştu.

Çelik, İngiltere'nin Türkiye'nin “sürdürülebilir ve güvenli ticaret ortağı” olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

"J.P. MORGAN, ING Bank VE BNP PARIBAS ORTAK ÇALIŞTI"



Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord ise Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkilerinin giderek daha fazla güçlendiğini dile getirdi.

Geçen yıl Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatının 8,5 milyar sterline ulaştığını aktaran Offord, kısa süre önce, ülkeler arasındaki ihracat ve ithalatı daha da artıracak güncellenmiş serbest ticaret anlaşması planlarını duyurduklarını bildirdi.

Offord, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi UK Export Finance'in, büyük bir dönüşüm sağlayacak olan söz konusu yüksek hızlı demiryoluna verdiği destek, bu başarı öyküsüne katkıda bulunuyor. Bu anlaşma, dünyanın ilk demiryolu sistemine ev sahipliği yapan Birleşik Krallık'ın, demiryolu inovasyonu ve uzmanlığı ihracatında hala tüm hızıyla ilerlediğini göstermektedir. Birleşik Krallık ihracatçılarının projenin tedarikçisi olmaları şartıyla verilen UKEF desteği, Başbakan'ın öncelikleri doğrultusunda ekonomik büyümenin devam etmesini destekleyecektir.

Rönesans Holding, elektronik altyapı, ESG danışmanlık hizmetleri, katener ve mekanik bileşenlere ilişkin sözleşmeleri müzakere etmek üzere Birleşik Krallık'taki tedarikçilerle halihazırda temas halindedir. UKEF, krediyi veren J.P. Morgan, ING Bank ve BNP Paribas ve reasürans sağlayan İtalyan ve Avusturyalı ihracat kredisi kuruluşları SACE ve OeKB ile Türk demiryolu altyapısı için büyük önem taşıyan bu anlaşmayı yapmak üzere ortaklaşa çalıştı. Birbirimizle ne kadar çok ticaret yaparsak daha güçlü ve daha emniyetli bir şekilde birlikte müreffeh oluruz. Türkiye, ticaretteki lig sıralamamızda ilk 20'de ama hızla yükseliyor."

YANDAŞ PATRON: ÇOK MUTLUYUZ

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da bu anlaşma ile Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu projesini ve demiryolu hatlarının inşasını ‘güvence altına almaktan’ dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Mevcut demiryolu hattını hızlı tren hattına dönüştürdüğümüzde hem düşük karbonlu seyahat alternatifi yaratacağımız için olumsuz çevresel etkiyi azaltmış olacağız hem de bölgede sanayiler arası bağlantı oluşturacağımız için ticareti güçlendireceğiz. Rönesans Holding olarak, Türkiye'nin ulusal çevre eylem planına ve altyapı gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Birleşik Krallık İhracatçılar Birliği ile yaptığımız verimli iş birliği sonucunda Türkiye'nin güneyinde dönüşümünü gerçekleştireceğimiz elektrikli hızlı demiryolu projesi için 781 milyon avro finansmanı güvence altına aldık. Bu anlaşma, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliklerine büyük katkı sağladığı gibi, heyecan verici küresel ortaklıkların da yolunu açmıştır.”