AKP'de 'aday gösterilmeme' krizi: Belediye başkanı istifa etti

Uşak'ta Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, yeniden aday gösterilmemesi üzerine AKP'den istifa ederek bağımsız aday oldu. Arpacı, "Mevcut olduğum, savunduğum partiye de ihanet etmedim ama onlar bana ihanet etti, yapılan hizmetleri herkes kendinden bildi, bizim cesaretimizi, bizim tecrübemizi bir kenara koydular" dedi.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, yeniden aday gösterilmemesi nedeniyle AKP'den istifa etti.

Uşak'ta Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesi üzerine AKP’den istifa ederek bağımsız aday oldu.

Seçim ofisi açılışında konuşan Arpacı, AKP'nin kendisine ihanet ettiğini ifade ederek "Yapılan hizmetleri herkes kendinden bildi, bizim cesaretimizi, bizim tecrübemizi bir kenara koydular öyle bir şey yok" dedi.

Zafer Arpacı şunları söyledi:

"Mevcut olduğum, savunduğum partiye de ihanet etmedim ama onlar bana ihanet etti, yapılan hizmetleri herkes kendinden bildi, bizim cesaretimizi, bizim tecrübemizi bir kenara koydular öyle bir şey yok, tamam ben iktidarın adamıydım ama Banaz’ı da güzel yönetmek bize düşmüştür. Hükümetimiz yanlış şeylerin arkasında olmaz, yanımıza dönecektir. Biz de onlara döneriz sıkıntı yok. Ama ben varım, her şeyimi kendimi feda etmeye razıyım. Sizler benim yanımda olduktan sonra bükemeyeceğim bilek yoktur. Bizim 3-5 kuruşa ihtiyacımız yok, kaynak buluruz. Yatırımlarımızı yaparız, hiçbir güç bizi engelleyemez."