AKP'de asgari ücret zammı için iki seçenekli beklenti: İşte konuşulan rakamlar

AKP kurmayları asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi durumunda net 15 bin TL altında olacağını söylüyor. Yılda tek zam olursa asgari ücretin net 16 bin 500 TL ile 17 bin TL arasında belirleneceği kaydediliyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı iki toplantıda bir ücret zammı konuşulmadı. Ancak bu hafta sonuna kadar zam oranının netleşmesi gerekiyor. AKP kulislerine göre asgari ücret zammı 28 Aralık Perşembe günü ilan edilecek.

İKİ SEÇENEKLİ ZAM BEKLENTİSİ

İktidar kulislerinde asgari ücret zammıyla ilgili beklenti iki seçenekli. Asgari ücret zammının yıl içinde ikinci kez yapılma olasılığını değerlendiren kurmaylar böyle olursa ücretin net 15 bin TL altında olacağını söylüyor.

Ancak açıklamalara bakılırsa asgari ücrette 2024 yılında tek zam olacak. Bu nedenle asgari ücretin net 16 bin 500 TL ile 17 bin TL arasında belirleneceği kaydediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.