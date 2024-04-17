AKP'de bir ıstakoz vakası daha: Balık diye paylaştı

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakozun tartışması bitmeden AKP’den ikinci bir ıstakoz vakası geldi. Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi AKP’li Salih Kahraman, tatil için gittiği lüks otelde yemek masasının fotoğrafını sosyal medyadan “Balık” notuyla paylaştı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın tepki toplayan ıstakoz paylaşımına ilişkin tepkiler sürerken, Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman'dan da lüks otelde yediği ıstakoz pozu geldi.

Son seçimde CHP’nin kazandığı Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi AKP’li Salih Kahraman, tatil için gittiği Antalya’da kaldığı lüks otelde ıstakoz yedi ve yemek masasının fotoğrafını sosyal medyadan "Balık" notuyla paylaştı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Kahraman 13 Nisan’daki doğum gününü de Antalya’da kutladı. Kahraman sosyal medyada sert eleştirildi.

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NE OLMUŞTU?

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nden paylaştığı ıstakozlu fotoğrafa tepkiler yükselmiş, AKP içinde de sert bir dille eleştirilmişti.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz" demişti.

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz…" ifadelerini kullanmıştı.