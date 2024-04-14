AKP'de 'ıstakoz' tartışması: Şebnem Bursalı'ya sert sözler

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li vekil Şebnem Bursalı'ya tepki göstererek, "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz" dedi.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasına parti içinden tepki geldi.

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Şebnem Bursalı'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz…" dedi.

Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz… — Abdulkadir Özel (@AbdulkadirOzl) April 14, 2024

MÜCAHİT BİRİNCİ: DEFOLUP GİDİN

AKP'li Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Bursalı'ya tepki gösterdi.

"Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" diyen Birinci, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!" dedi.

"Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok" diyen Birinci, "Aslında tek cümle yeter: “Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci'nin açıklamaları şöyle:

"Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter! Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!

O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok.

Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim! Burada artık bu tavırda olanlara yer yok!

Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız. Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor.

Aslında tek cümle yeter: “Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit."